Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Transporter-Fahrer fährt in Mühlhausen beinahe Lkw-Fahrer um, jetzt wird nach ihm gesucht

Aufmüpfiger Kleintransporter-Fahrer wird gesucht

Montagmorgen wollte gegen 5.25 Uhr ein Lkw von der Mühlhäuser Gartenstraße in die Wagenstedter Straße einbiegen und musste dazu seine Geschwindigkeit verringern. Hinter ihm näherte sich ein Kleintransporter, der die verlangsamte Geschwindigkeit mit Hupen quittierte.

Als der Lkw-Fahrer ausstieg, um den Kleintransporter-Fahrer zur Rede zu stellen, gab dieser Gas und hielt auf den Laster-Fahrer zu. Dieser konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten, zog sich dabei aber Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Transporterfahrer fuhr anschließend davon. Es wird nun nach ihm gesucht. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Zeugen wenden sich an die Polizei Mühlhausen unter der Telefonnummer: 03601/4510.

Schuppen abgebrannt

Sonntagabend brannte gegen 18.30 Uhr ein Schuppen in der Straße Am Flutgraben in Mühlhausen. Die angerückte Feuerwehr hatte den Brand bis 19 Uhr gelöscht. Sie geht davon aus, dass nicht ganz abgekühlte Asche den Brand auslöste, heißt es in der Polizeimeldung. Personen kamen nicht zu Schaden.

Einbruch in Lagerhalle

Ebenfalls Zeugen sucht die Polizei im Falle eines Einbruchs in eine Lagerhalle im Mühlhäuser Gasometerweg. Daraus wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Zeugen wenden sich an die Polizei Mühlhausen unter der Telefonnummer: 03601/4510.

Alkoholfahrt gestoppt

Ein 32-jähriger Auto-Fahrer wurde Sonntagabend gegen 22.25 Uhr von Polizisten in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen gestoppt. Der Atemalkoholtest zeigte 0,8 Promille.

Stromverteiler brennt

In Schlotheim brannte am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein Stromverteiler am Hohenberger Hof. Der Sachschaden geht in die tausende Euro, verletzt wurde aber niemand.

Die Polizei führt den Brand auf einen technischen Defekt zurück.

weitere Polizeimeldungen:

Vorfahrt missachtet – Zwei Verletzte bei Gundersleben

Motorradfahrerin bei Unfall auf B84 schwer verletzt