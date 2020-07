Erfurt/Sömmerda. Trickbetrüger haben ein Rentnerpaar in Erfurt um 50.000 Euro gebracht. Ein weiterer Fall aus Sömmerda ging glimpflich aus – dank einer Taxifahrerin.

Trickbetrüger ergaunern 50.000 Euro von Rentnerpaar in Erfurt

Am Dienstag wurde ein Rentnerpärchen im Alter von 87 und 91 Jahren in Erfurt um über 50.000 Euro Bargeld gebracht. Wie die Polizei mitteilte, erhielten sie am Nachmittag einen Anruf, bei dem ein Mann angab, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun Geld benötige. Im Hintergrund sei eine weinende Frau zu hören gewesen. Die besorgten Eltern hätten daraufhin die geforderte Summe organisiert und kurze Zeit später vor dem Haus einem Mann und einer Frau übergeben. Erst ein Anruf bei dem Schwiegersohn deckte den Betrug auf.

Weiterer Fall geht glimpflich aus

Schlimmeres verhinderte dagegen am Dienstagnachmittag eine Taxifahrerin im Landkreis Sömmerda. Sie beförderte eine 92-jährige Frau aus Andisleben zu einer Bank. Auf der Fahrt berichtete die Rentnerin, dass sie die abgehobenen 10.000 Euro für ihren Enkel benötige, der in einen Unfall verwickelt war. Die Taxifahrerin wurde hellhörig und informierte die Polizei, bevor es zu einer Geldübergabe kam.

Warnung vor Trickbetrügern

Die Polizei warnt eindringlich vor Telefontrickbetrügern und gibt diese Hinweise:

Die Polizei fordert am Telefon kein Bargeld.

Halten sie im Zweifel Rücksprache mit ihrer Verwandtschaft oder informieren Sie die Polizei.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen.

Verwandte, Taxifahrer und Bankangestellte sollten besonders aufmerksam sein, wenn ältere Menschen hohe Bargeldbeträge von Konto abheben wollen.

Klären Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche auf.

