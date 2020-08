Trotz Verbots: 14 Personen zelten am Alperstedter See bei Erfurt

Am Samstag, gegen 10 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil 14 junge Männer und Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren auf einer Insel des Alperstedter Sees ihre Zelte aufgeschlagen und dort übernachtet hatten.

Badeverbot am Alperstedter See

Der See befindet sich auf dem Betriebsgeländer einer Firma – auf mehreren Schildern wird darauf hingewiesen, auch dass das Betreten verboten ist. Gegen die 14 Personen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen, heißt es in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass bis auf Weiteres das Baden, Grillen und Zelten am und um den Alperstedter See verboten ist.

