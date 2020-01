Suhl. Bei Tumulten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist ein Mitarbeiter des Wachschutzes verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Tumult in Flüchtlingsunterkunft: Wachmann verletzt, Polizeiauto mit Mülltonne beworfen

In einem Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Suhl ist es nach einem Feueralarm zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes wurde in der Nacht zu Freitag durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der Wachhabende zunächst gegen 23.40 Uhr die Polizei gerufen, weil sich ein ausländischer Bürger unberechtigt über einen Zaun auf das Gelände und in ein Gebäude schlich. Der stark betrunkene Mann, der zudem Drogen bei sich hatte, wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 1.20 Uhr löste dann ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft den Feueralarm aus. Vermutlich kam es wegen der anschließenden Evakuierung zu den Tumulten. Ein 35-jähriger Flüchtling schlug dabei dem Wachmann ins Gesicht.

Polizeiauto mit Mülltonne beworfen

Die Lage habe sich anschließend weiter hochgeschaukelt. Ein Polizeiauto wurde von Bewohnern mit einer Mülltonne beworfen. Polizisten seien provoziert und beleidigt worden.

Erst als weitere Polizisten eintrafen, habe sich die Situation beruhigt. Kurz darauf sei ein weiteres Mal der Alarm betätigt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

