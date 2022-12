Über 90 Unfälle mit zwei Schwerverletzten wegen Blitzeis in Erfurt

Erfurt. Blitzeis hat am Montag in Erfurt zu über 90 Unfällen geführt. Ein 13-Jähriger wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

In Erfurt kam es seit Montagmorgen zu über 90 Verkehrsunfällen. Wie die Polizei informierte, sei ein Großteil davon ist auf die Glätte zurückzuführen. Autos rutschten u. a. gegen Hausmauern, Verkehrsschilder, Poller, Verteilerkästen, Bordsteine und andere Autos.

Blitzeis in Thüringen: Dutzende Unfälle – Rettungsdienst stark ausgelastet – Mülltonnen werden nicht geholt

Gegen 6 Uhr landete ein Autofahrer in der Mittelhäuser Straße in einem Flussbett. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Durch die Glätte wurden bei Verkehrsunfällen allerdings auch zwei Personen schwer verletzt, darunter ein 33-jähriger Autofahrer, der in der Geratalstraße in den Straßengraben rutschte sowie ein 13-jähriger Junge, der auf dem Schulweg auf einem Fußgängerüberweg in der Wendenstraße von einem Auto erfasst wurde.

Blitzeis sorgt in Erfurt für spiegelglatte Wege und Straßen

