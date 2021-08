Um Ersparnisse gebracht: Trickbetrüger ergaunern 25.000 Euro von Seniorin

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrügern an der Haustür und am Telefon.

Suhl. In Suhl haben Betrüger erneut eine Seniorin um ihre Ersparnisse gebracht. Mit dieser Masche erschlichen sie sich das Vertrauen der 88-Jährigen.

Trickbetrüger haben eine 88 Jahre alte Frau in Suhl um 25.000 Euro gebracht. Sie gingen dabei besonders dreist vor.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatten zwei Männer und eine Frau am Montag an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und sich als Polizisten ausgegeben. Sie versicherten, dass es in der Umgebung vermehrt zu Einbrüchen gekommen war, weiterhin kommen wird und auch das Haus der Rentnerin ins Visier der Verbrecher geraten sei. Sie sagten der Dame, dass sie unbedingt auf ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld aufpassen müsse.

Geld und Sparbuch in einer Tasche übergeben

Die Frau ließ sich in ein Gespräch verwickeln, und die Unbekannten betraten sogar ihr Haus und erklärten, dass sie zum Schutz vor Diebstahl ihr Bargeld zählen und fotografieren müssten. Die gutgläubige Frau packte daraufhin Geld und Sparbuch zusammen und stellte es den Betrügern vor die Tür - nicht ahnend, dass sie es mit Betrügern zu tun hatte. Die vermeintlichen Polizisten nahmen die Ersparnisse und verschwanden. Ein Nachbar beobachtete noch, wie ein Mann mit einer kleinen roten Tasche in einen schwarzen Mercedes mit Schweinfurter Kennzeichen stieg.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03681/3690 melden sollen.

In Thüringen gab es in der Vergangenheit mehrere ähnlich gelagerte Betrügereien gegen Senioren. Die Polizei warnt eindringlich davor. Nicht nur am Telefon könne man in die Falle tappen. Bei Anrufen, die einem suspekt vorkommen, solle man auflegen und niemals sensible Daten übergeben. Sollte es an der Haustür klingeln, so solle man sich nie auf Gespräche einlassen, sondern stattdessen die Unbekannten abwimmeln und damit drohen, die Polizei zu verständigen. Und: niemals Bargeld oder Wertsachen übergeben.

