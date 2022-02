Umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in Kleinwechsungen

Kleinwechsungen. Sturm im Landkreis Nordhausen: Eine junge Frau hat großes Glück.

Zu den dramatischsten Ereignissen der vergangenen Sturmnacht im Kreis Nordhausen zählt ein Vorfall in Kleinwechsungen. Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Hauptstraße. Die Windböen des Orkantiefs Zeynep bringen am Freitagabend gegen 21 Uhr einen Baum, dessen Wurzel morsch ist, zum Fallen. Das Holz begräbt zwei parkende Autos unter sich. Erst ein paar Minuten zuvor hatte eine junge Frau eines der beiden Fahrzeuge verlassen. Beide Autos sind Schrott. Noch am Abend leisten die freiwilligen Feuerwehren aus Klein- und Großwechsungen die notwendigen Sicherungsarbeiten.

Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Erst ein paar Minuten vorher hatte eine junge Frau eines der Fahrzeuge verlassen. Foto: Silvio Dietzel



