Unbekannte brechen in Gymnasium ein - Autovermietungsfirma beschmiert

Jena Einbrecher haben in einem Jenaer Gymnasium gewütet. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Donnerstag.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in das Gymnasium in der Erich-Kuithan-Straße in Jena eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, meldete die stellvertretende Schulleiterin am Mittwochmorgen den Einbruch.

Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf und durchwühlten fünf Räume. Sie stahlen einen Laptop, eine Kamera und eine Geldkassette mit 100 Euro Bargeld.

Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 bzw. per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0324778/2023 entgegen.

Autovermietungsfirma beschmiert

Die Gebäudefront einer Autovermietung im Steinweg haben unbekannte Täter beschmiert. Diese hinterließen nach Angaben der Polizei an der Hausfassade in jeweils roter und schwarzer Sprühfarbe zwei Graffiti mit linkspolitischem Bezug.

Zwei unmittelbar vor der Fassade stehende Autos und der Fußweg wurden mit Farbspritzer beschmiert.

