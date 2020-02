Unbekannte brechen in Holzfirma in Niedersachswerfen ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte brechen in Holzfirma in Niedersachswerfen ein

Ein Einbruch ereignete sich am Samstag in einer Holzfirma im Steinfeld in Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 14 und 22.20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände. Sie brachen ein Fenster zu einem Containerkomplex auf. Mit den daraus gestohlenen Fahrzeugschlüsseln öffneten die Einbrecher einen geparkten Firmen-Lastwagen und klauten eine Dash-Cam. Mit weiteren Schlüsseln gelangten sie in eine Lagerhalle, aus der sie knapp 1000 Liter Dieselkraftstoff abzapften.

Der Wachschutz entdeckte am Sonntagabend den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten umfangreiche Spuren. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.