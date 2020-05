Ilmenau. Unbekannte sind in ein Ilmenauer Förderzentrum eingedrungen, haben ein Zimmer verwüstet und Bargeld in unbekannter Höhe eingesteckt. Außerdem öffneten sie mehrere Geräteschuppen.

Unbekannte brechen in Förderzentrum ein und verwüsten Zimmer

Unbekannte sind in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh in ein Förderzentrum im Neuhäuser Weg eingebrochen. Der oder die Täter verwüsteten im Gebäude ein Zimmer und brachen mehrere Schließfächer auf. Sie nahmen Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Außerdem öffneten sie mehrere Geräteschuppen auf dem Schulgelände gewaltsam. Daraus wurde allerdings nach aktuellem Erkenntnisstand nichts gestohlen.

Die Diebe verursachten einen Sachschaden von über 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/6011124 entgegen.