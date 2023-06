Der Hund befindet sich noch immer zur Behandlung in einer Tierklinik (Symbolbild.)

Unbekannte füttern Hund mit gefährlichen Ködern – Tier muss in Klinik behandelt werden

Oepfershausen Auf einem Grundstück hat ein Hund mit Nägeln gespickte Köder gefressen. Vermutlich wurden diese zuvor über den Zaun geworfen. Der Vierbeiner musste in eine Tierklinik.

Montagmittag erschien ein Hundebesitzer auf der Meininger Dienststelle und erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt.

Während der Abwesenheit des Besitzers wurden einem Hund in der Zeit vom 15.06.2023 bis 20.06.2023 mit Nägeln gespickte Köder verabreicht. Die Unbekannten suchten das Grundstück in der Schlossstraße in Oepfershausen auf und warfen den Köder vermutlich auf das Gelände oder fütterten den Hund damit.

Zeugen gesucht

Der Besitzer selbst schloss aus, dass der Vierbeiner während des Gassigehens den Köder fraß. Da es dem Hund nicht gut ging, brachte ihn das Herrchen zum Tierarzt. Ein Röntgenbild bestätigte den Verdacht. Der Hund befindet sich gegenwärtig noch in der Tierklinik. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

