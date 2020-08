Unbekannte gefährden Sehbehinderte durch Vandalismus an Ampel

Am Montagmorgen wurden Sehbehinderte für unbegrenzte Zeit an einer Ampel in Ilmenau gefährdet. Unbekannte hatten die Anlage beschädigt (Symbolbild).

Am Dienstagmorgen hat ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einer Fußgängerampel gemeldet. Nach Angaben der Polizei stand der Mann gegen 7.30 Uhr an der Ampel im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-/Karl-Liebknecht-Straße in Ilmenau, als er bemerkte, dass die Taste für Sehbehinderte nicht funktionierte.

In einem bislang nicht eingrenzbaren Zeitraum seien Kabel aus der Anlage herausgerissen und ein entsprechender Sachschaden verursacht worden.

Personen seien durch die defekte Fußgängerampel nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum unbekannten Täter machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 03677-601124 geliefert werden.

