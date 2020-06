In Sömmerda wurde ein Rettungswagen von Unbekannten ausgeräumt. (Symbolbild)

Sömmerda. In Sömmerda haben Unbekannte aus einem Rettungswagen medizinische Geräte und Medikamente gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte plündern Rettungswagen

Für einen Rettungswagen in Sömmerda waren die letzten Tage von Pech geprägt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, kollidierte das Fahrzeug am Pfingstwochenende auf der A71 mit einem Reh.

Die dadurch entstandenen Schäden mussten in einer Werkstatt repariert werden. In der Nacht von Montag zu Dienstag hätten dann Diebe das Fahrzeug, welches auf dem Werkstattparkplatz stand, aufgebrochen und zahlreiche Medikamente, eine Sauerstoffflasche und verschiedene medizinische Materialien gestohlen.

Wie hoch der Wert der Beute ist, könne noch nicht gesagt werden, hieß es von der Polizei. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.