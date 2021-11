Unbekannte schlagen 19-Jährigen ins Gesicht - Noch keine Spur von den Tätern

Erfurt. Der Mund-Nasen-Schutz ist immer wieder Anlass zu Konfrontation. In Erfurt eskalierte die Situation, ein 19-Jähriger ist ins Gesicht geschlagen worden. Die Täter sind noch immer auf der Flucht.

Die beiden Männer, die einen 19-Jährigen nach einem Hinweis auf die Maskenpflicht in einer Erfurter Straßenbahn rassistisch beleidigt und geschlagen haben sollen, sind weiter auf freiem Fuß. Es habe mittlerweile mehrere Zeugenmeldungen gegeben, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage.

Der unbekannte Maskenverweigerer habe dem 19-Jährigen am frühen Samstagmorgen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Außerdem seien rassistische Beleidigungen gefallen. Auch ein weiterer Fahrgast habe den 19-Jährigen im Zuge des Angriffs beleidigt. Die beiden Männer verließen danach die Straßenbahn in unbekannte Richtung.

An der Endhaltestelle sprach der junge Mann den Straßenbahnfahrer an, der die Polizei informierte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 5.10 Uhr und 5.30 Uhr in der Linie 5 in Richtung Zoopark, vermutlich zwischen den Haltestellen Wendenstraße und Salinenstraße.

Der Täter, der den 19-Jährigen schlug, wird so beschrieben: männlich, auffallend groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Eine Frau mit Brille begleitete ihn. Der zweite Täter soll männlich und ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine braune Jacke und hatte blonde Haare.

Die Kriminalpolizei Erfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Glasflasche nach 65-jährigem Fahrgast geworfen

Erst im September waren drei Männer in einer Erfurter Straßenbahn wegen einer fehlenden Maske in Streit geraten. Ein 65-Jähriger hatte sich bei zwei Männern beschwert, weil einer von ihnen keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als die zwei Männer am Bundesarbeitsgericht aus der Bahn ausstiegen, warf einer von ihnen eine Glasflasche nach dem Mann. Die traf ihn und verletzte den Mann leicht:

Außerdem hatte dieser rassistische Vorfall Ende April in einer Erfurter Straßenbahn für Aufregung gesorgt: Damals hatte ein Mann einen 17-jährigen Syrer wiederholt ins Gesicht geschlagen und dessen Handy zerstört. Ein Video von dem Überfall verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Ende Oktober wurde der 41-Jährige für den Übergriff zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig:

