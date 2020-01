Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte sprengen erneut Zigarettenautomat in Stadtroda

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut einen Zigarettenautomaten in der Rosa-Luxemburg-Straße in Stadtroda gesprengt. Es ist innerhalb von zwei Monaten bereits der dritte Automat in dem Wohngebiet, der durch eine Explosion beschädigt wurde, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge sah die zwei Täter weglaufen. Die Polizei konnte sie trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht stellen. Die Täter blieben unerkannt. Ob die Täter durch die Sprengung an das Innere des Automaten gelangten und Beute machten, konnte nicht geklärt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt.