Unbekannte stechen zweimal zu: Radfahrer in Sömmerda verletzt

Sömmerda. Drei noch unbekannte Männer haben in Sömmerda einen Radfahrer überfallen und ihn durch Messerstiche verletzt.

Ein 31 Jahre alter Mann war am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad in Sömmerda auf zwischen Rohrborner Weg und dem Garagenkomplex Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs. Hier wurde er von drei unbekannten Personen zu Boden gestoßen. Dann wurde er mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Anschließend verschwanden die Unbekannten und konnten flüchten. Der 31-Jährige trug zwei Stichverletzungen davon. Er sprach daraufhin im Garagenkomplex einen Mann an, welcher umgehend Erste Hilfe leistete. Der Verletzte informierte schließlich selber den Rettungsdienst.

Bei dem Angriff wurde der Radfahrer laut Polizei nicht ausgeraubt. Die Stichwunden wurden im Krankenhaus versorgt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Überfall oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 03634-3360 zu melden. Insbesondere der Mann, der Erste Hilfe leistete, könnte ein wichtiger Zeuge sein.