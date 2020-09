Unbekannte stehlen 600 Liter Diesel von Fahrzeugen – Einbruch in Schule

Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben unbekannte Täter rund 600 Liter Diesel von Fahrzeugen gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten sie den Kraftstoff aus zwei Baumaschinen und einem geparkten Lkw gezapft, die im Bereich einer Baustelle „An der Schmiede“ abgestellt waren.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03447 4710 mitzuteilen.

Einbruch in Schule in Nöbdenitz

Am vergangen Wochenende haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude Am Wald in Nöbdenitz verschafft und brachen in diverse Büros ein. Dabei hätten die Täter diverse Sachschäden verursacht, teilt die Polizei mit.

Was die Täter bei ihrem Einbruch erbeuteten, kann nach bisherigem Ermittlungsstand noch nicht mitgeteilt werden. Die Polizei Altenburg sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den bislang unbekannten Tätern liefern können. Informationen können unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 geliefert werden.

