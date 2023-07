Unbekannte stehlen Welpen aus Tierauffangstation in Meiningen

Meiningen. Die Diebe stahlen zwei Welpen und öffneten einen weiteren Zwinger. Ein Hund verletzte sich.

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einer Tierauffangstation in der Straße "Am Alten Flugplatz" in Meiningen. Sie hatten es auf zwei Welpen der Rasse Akita-Inu abgesehen.

Der oder die Diebe öffneten einen Zwinger und nahmen die beiden Welpen an sich. Danach ließen sie einen weiteren Hund frei. Dieser lief zu einem anderen Gehege und verbiss sich in einer Holztür. Dabei verletzte sich der Vierbeiner im Maul.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der goldfarbenen Welpen geben können.

Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 5910 unter Angabe des Aktenzeichens 0192471/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

