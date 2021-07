Unbekannte zerstören Sandspielkästen in Kindergarten in Gotha

Gotha. In einem Kindergarten in Gotha haben Unbekannte unter anderem einige Sandspielkästen zerstört. Der entstandene Schaden ist vierstellig.

In der Nacht von Donnerstag (1. Juli) auf Freitag (2. Juli) verschafften sich Unbekannte in Gotha Zutritt zum Kindergarten in der Juri-Gagarin-Straße. Hier zerstörten sie einige Sandspielkästen. Zudem beschmierten die unbekannten Täter mehrere Fenster und Rollläden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von rund 1400 Euro. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die wichtige Hinweise zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Täter beitragen können.