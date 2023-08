Unbekannter attackiert Mann in Weimar mit Messer – Zeugen gesucht

Weimar In Weimar ist ein Paketzusteller von einem Mann attackiert worden. Dieser zückte plötzlich ein Messer. So wird der Angreifer beschrieben.

Mit leichten Kratzern aber einem großen Schreck kam am Samstag ein Paketzusteller in Weimar davon. Wie die Polizei mitteilte, ging der 19-Jährige gegen 13 Uhr seiner Arbeit in der Warschauer Straße nach, als er unvermittelt durch einen unbekannten Täter angesprochen und geschlagen wurde.

Zweimal in Richtung des 19-Jährigen gestochen

Plötzlich habe der Mann ein Messer gezückt. Er stach gleich zweimal in Richtung des Paketzustellers. Durch seine blitzschnelle Reaktion konnte der 19-Jährige schweren Verletzungen entgehen. Der Angreifer flüchtete dann über einen Schotterweg hinter einem Wohnblock und konnte, trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr geschnappt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

er trug eine schwarze Cargohose mit aufgesetzten Taschen und eine schwarze Jacke (ohne Aufdrucke)

sprach hochdeutsch ohne Akzent

trug eine schwarze Hygienemaske aus Stoff

Messer mit circa 15 cm langer und feststehender Klinge

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder zum Tatverdächtigen, an die Polizei Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de ) zu richten.

