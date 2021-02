Weimar Eine 13-Jährige wird in einem Zug von Berka nach Kranichfeld Opfer einer Straftat. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Unbekannter begeht im Weimarer Land an 13-Jähriger "Straftat von erheblicher Bedeutung"

Bereits am Montag wurde eine 13-Jährige im Weimarer Land Opfer einer Straftat. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wollte das Mädchen aus Weimar, gegen 16 Uhr, eine Freundin besuchen und nutzte die Bahn, welche 16:19 Uhr vom Berkaer Bahnhof in Richtung Kranichfeld abfuhr.