Unbekannter greift Achtjährigen an - Unfall mit 3,2 Promille verursacht - Mehrere Autos gestohlen

Jena In Jena hatte es die Polizei mit einem ungewöhnlichen Vorfall mit einem Achtjährigen, einem völlig betrunkenen Autofahrer und mehreren Autodiebstählen zu tun.

Eine sehr ungewöhnliche und beunruhigende Begegnung hatte ein 8-Jähriger am Montagnachmittag in der Löbichauer Straße in Jena. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wollte der Junge an einem Altglascontainer diverse Flaschen entsorgen, als plötzlich ein unbekannter Mann auf das Kind zukam, ihm ein Glas entriss und es nach ihm warf, ohne den Jungen aber zu treffen.

Der Unbekannte habe noch geäußert, dass der Junge ihm alles geben solle, was er habe. Anschließend rannte der Mann in Richtung eines Einkaufsmarktes weg und konnte unerkannt entkommen. Das Kind blieb unversehrt und vertraute sich dann später zu Hause der Mutter an, welche die Polizei über den Vorfall informierte.

Mit 3,2 Promille in Werbeaufsteller gekracht

In den Mittagsstunden meldete ein Zeuge, dass ein Autofahrer in der Erlanger Allee in einen Werbeaufsteller gefahren und anschließend in einen Supermarkt verschwunden sei. Als die eingesetzten Polizisten vor Ort eintrafen, war der Grund für die unsichere Fahrweise schnell offensichtlich. Bei einem Atemalkoholtest habe es der 45-Jährige auf 3,2 Promille gebracht, informierte die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Mann abgenommen und er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Drei Autos gestohlen

In der Nacht zu Montag wurden in Jena insgesamt drei Fahrzeuge gestohlen. Ein BMW, ein VW und ein Audi wurden laut Polizei zum Objekt der Begierde von Langfingern in den Ortsteilen Drackendorf und Ilmnitz. Am Vorabend seien alle Autos noch von ihren Besitzern gesehen worden, sodass der Tatzeitraum auf die Nacht zu Montag eingegrenzt werden könne. Insgesamt sei ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden.