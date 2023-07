Unbekannter schüttelt fremdes Kind im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Meiningen. Ein Mann sprach in Meiningen ein Kind an und schüttelte es. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bereits am 8. April soll Zeugenaussagen nach ein Mann gegen 19 Uhr in der Georgstraße in Meiningen ein Kind im Alter von ca. 8 bis 10 Jahren angesprochen, es hochgehoben und anschließend geschüttelt haben. Als kurze Zeit später eine Gruppe Jugendlicher hinzukam, ließ er das Kind los und verfolgte die Gruppe.

Den Angaben der Polizei zufolge sollen die Eltern des bislang unbekannten Kindes keine Strafanzeige bei der Polizei gestellt haben, lediglich der Notruf Jugendlichen machte auf den Vorfall aufmerksam. In der polizeilichen Ermittlung konnten die Jugendlichen keinerlei Angaben zu dem Kind machen. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen oder die Eltern des Kindes sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit Angabe des Aktenzeichens 0091203/2023 zu melden.

