Der Dieb gelangte über den Balkon in das Hotelzimmer.

Unbekannter steigt über Balkon in Gothaer Hotel ein und entwendet gesamtes Bargeld

Gotha. Ein unbekannter Dieb ist über den Balkon in ein Hotelzimmer in Gotha eingestiegen und entwendete ein Portemonnaie mit dem gesamten Bargeld. Er konnte mit seiner Beute entkommen.

Die Gothaer Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des besonders schweren Diebstahls. Ein Täter gelangte Dienstagabend, zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr, mutmaßlich über die Balkontür in ein Hotelzimmer in der Lindenauallee und entwendete ein Portemonnaie samt Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

