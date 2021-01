Unbekannter stiehlt Lautsprecher - Mann in Straßenbahn angegriffen

Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Nacht zu Mittwoch sein Unwesen im Bereich eines Cafés in der Zabelstraße in Gera getrieben. Wie die Polizei mitteilt, schlich er gegen 0.45 Uhr um das Gebäude und wurde dabei von einem Zeugen bemerkt.

Im Nachhinein stellte dich heraus, dass der Unbekannte zwei an der Wand angebrachte Außenlautsprecher gestohlen hatte. Nach der Tat entkam er. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden.

Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Ein 37-jähriger Mann ist Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in der Straßenbahn Linie 3 in Richtung Gera-Bieblach angegriffen worden. Ein bislang unbekannter Täter habe sich daran gestört, dass der 37-Jährige in der Bahn telefonierte, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte beleidigte sein späteres Opfer und trat ihn. Anschließend flüchtete der unbekannte Angreifer mit seinen zwei männlichen Begleitern in Richtung Laasener Straße. Trotz Fahndung konnten die drei Männer südländischen Phänotyps nicht gefasst werden.

Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Zeugen zu Transporter-Aufbruch gesucht

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 30. Dezember zum 5. Januar an einem in der Carl-Zeiss-Straße in Gera abgestellten Transporter der Marke Renault zu schaffen. Dabei schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe ein und entriegelten anschließend das Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen oder können Sie Hinweise zum Geschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Volvo-Fahrer mit über drei Promille kollidiert in Schleiz mit Lkw