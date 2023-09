Unbekannter will in Sonneberg Zehnjährige in Transporter locken

Sonneberg. In Sonneberg soll ein unbekannter Mann versucht haben, eine Zehnjährige anzusprechen und in einen Transporter zu locken. Die Polizei sucht dringend eine Zeugin.

Ein unbekannter Mann soll am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr im Sonneberger Ortsteil Steinbach in der Friedensstraße ein zehn Jahre altes Mädchen angesprochen haben. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, habe der Mann versucht, das Kind in einen weißen Transporter, möglicherweise ein VW T5, zu locken.

Der Mann sei bereits älter gewesen und habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Das Mädchen ergriff die Flucht und wandte sich an seine Eltern. In unmittelbarer Nähe habe sich eine Frau befunden, die den Vorfall beobachtet haben könnte. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

