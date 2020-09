Unbekannter zersticht Autoreifen - 22-Jährige kollidiert mit Autofahrer

Die Polizei ermittelt in einem Vandalismus-Fall und gegen eine 22-Jährige Autofahrerin, die mit einem 19-Jährigen kollidiert ist (Symbolbild).

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Vandalismus-Fall in Gera liefern können. Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch hat ein Unbekannter an einem Auto in der Pößnecker Straße zwei Reifen zerstochen.

Die 49-jährige Fahrzeugbesitzerin meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten nehmen Informationen zum Täter unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

22-Jährige kollidiert mit Autofahrer

Am Donnerstagmorgen sind zwei Autos im Kreuzungsbereich Karl-Wetzel-Straße / Zopfstraße kollidiert.

Nach Angaben der Polizei war die Ursache ein Vorfahrtsverstoß einer 22-jährigen Fahrerin, die in Folge mit einem 19-Jährigen kollidierte.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

