Unfälle auf nasser Fahrbahn in Schmölln und Heyersdorf

Schwerer Verkehrsunfall bei Heyersdorf

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer zog sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr schwere Verletzungen zu, als er mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Er war auf der Zeitzer Straße in Richtung Crimmitschau auf der Landesstraße 1361 unterwegs.

In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und stieß gegen den Baum. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Sein Auto erhielt einen Totalschaden, meldet die Polizei.

Auf nasser Fahrbahn weggerutscht

Beim bergabwärts-Fahren kam ein 47-Jähriger am Sonntagvormittag zu Fall und verletzte sich. Er war in Schmölln in der Bergstraße aus Richtung Bohra kommend unterwegs. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Rechte Parolen vor Gemeinschaftsunterkunft Schmölln

Die Polizei erhielt Sonntag gegen 1.30 Uhr einen Anruf, dass sich zwei Personen in der Nähe der Gemeinschaftsunterkunft in der Gartenstraße aufhielten und rechte Musik hörten sowie rechte Parolen riefen. Bei Eintreffen der Polizei konnte jedoch niemand angetroffen werden, weshalb die Ermittlungen aufgenommen wurden.

