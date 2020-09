Unfälle wegen Aquaplaning auf der A9

Nach Angaben der Autobahnpolizei verlor zunächst am Montagabend auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein am Ende einer Baustelle ein Pkw-Fahrer die Kontrolle. Das Auto geriet auf regennasser Straße ins Schleudern und stieß dabei gegen ein anderes Auto. Der vermeintliche Unfallverursacher krachte anschließend mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke und kam hier auch zum stehen. Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall bei Schleiz ereignete sich auf der A9 in der entgegengesetzten Richtung (Berlin) zwischen Triptis und Lederhose ein weiterer Unfall aufgrund von Aquaplaning. Hier war nach Angaben der Autobahnpolizei ein Transporter ins Schleudern geraten und in der weiteren Folge mit der Mittelleitplanke kollidiert. Der Transporter kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum stehen. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Der Sachschaden wird hier mit 10.000 Euro beziffert.