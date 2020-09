Unfall auf B19 bei Eisenach: Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Dienstagmorgen haben sich zwei Personen bei einem Unfall auf der B19 leicht verletzt.

Eine 19 Jahre alte Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem Skoda von der Anschlussstelle Eisenach West kommend in Richtung Eisenach Mitte unterwegs und verließ die Bundesstraße an der dortigen Ausfahrt. Dann jedoch kam sie in der Kurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit dem Opel eines 47-Jährigen zusammen, der auf der Auffahrt Eisenach Mitte in Richtung Osten fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden die Skoda-Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ist es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

