Unfall bei Bad Frankenhausen: Autofahrer kommt nach Niesanfall von Straße ab

Bad Frankenhausen Wegen eines Niesanfalls hat ein Mann am Freitag einen Unfall nahe Bad Frankenhausen verursacht. Er prallte mit seinem Auto gegen eine Richtungstafel.

Am Freitag kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall kurz vor der Ortslage Bad Frankenhausen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer auf der L 1172 aus Rottleben in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang habe er laut eigenen Angaben einen Niesanfall bekommen. Dadurch verriss er in einer Linkskurve das Lenkrad und kam mit seinem Auto von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit einer dort angebrachten Richtungstafel in den Kurven. Der Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.