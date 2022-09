Unfall endet tödlich: 82-Jähriger kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum

82-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall in Steinbach-Hallenberg. (Symbolbild)

Steinbach-Hallenberg. In Steinbach-Hallenberg kommt es zu einem schweren Unfall mit Todesfolge. Ein 82-Jähriger kommt mit seinem Auto von der Straße ab und fährt in einen Baum. Er stirbt noch am Unfall-Ort.

Am Montagnachmittag kam es in Steinbach-Hallenberg auf einer abschüssigen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger noch am Unfall-Ort verstarb.

Wie die Polizei berichtete, sei er aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Er habe keinen Sicherheitsgurt angelegt und sei dadurch beim Aufprall aus seinem Fahrzeug geschleudert worden.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Zudem kam ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion zum Einsatz.

