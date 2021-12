Unfall im Kyffhäuserkreis: Auto kollidiert frontal mit Schulbus

Kalbsrieth. Ein 19-jähriger Autofahrer ist im Kyffhäuserkreis am Donnerstagmorgen auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Schulbus kollidiert. Zum Unfall ist es an einem Kreisverkehr gekommen.

Ein Schulbus war am Donnerstagmorgen bei Kalbsrieth in einen Unfall verwickelt. Gegen 7 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer in seinem VW Touareg in den Kreisverkehr zwischen Schönewerda in Richtung Kalbsrieth. Als er den Kreisel verließ, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der 60-jährige Busfahrer erkannte die Situation und stoppte den Bus. Der junge Autofahrer kollidierte dennoch frontal mit dem stehenden Bus.

Die vier Kinder und zwei Erwachsenen im Schulbus sowie der 19-Jährige selbst blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Autofahrer gab an, kurz in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr erstattet.

Anfang November sind bei einem bei Sondershausen zwei Personen verletzt worden. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: