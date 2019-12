Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Nordhausen: Auto fährt auf Baumstumpf und kippt um

Mit seinem Nissan befuhr ein 76-jähriger Mann am Montag gegen 17.20 Uhr einen Parkplatz an der Halleschen Straße in Nordhausen. Als der Rentner nach links zur Parkplatzausfahrt abbog, überfuhr er mit seinem Auto einen Baumstumpf, den er wohl komplett übersehen hatte, berichtet am Dienstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Dieser Baumstumpf wurde dem Nissan zum Verhängnis. Der Pkw kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Autofahrer kam allem Anschein nach mit dem Schrecken davon. Er musste aber vorsorglich ins Südharz-Klinikum gebracht werden, um ihn genauer untersuchen zu können. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Zur Bergung des Fahrzeuges war auch die Nordhäuser Feuerwehr im Einsatz.