Gebesee. Bei einem Unfall auf der B 4 im Landkreis Sömmerda sind am Montagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall mit drei Schwerverletzten im Landkreis Sömmerda

Am Montagnachmittag hat sich im Landkreis Sömmerda ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der B 4 aus Straußfurt in Richtung Gebesee unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und den Lkw eines 46-Jährigen touchierte. Dieser sei daraufhin ins Schlingern geraten und im Gegenverkehr frontal mit einem Transporter zusammengestoßen.

Dessen 47-jähriger Fahrer sowie die beiden anderen Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Beifahrer des 52-Jährigen erlitt zudem leichte Verletzungen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 EUR. Die Bundesstraße 4 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Weitere Blaulichtmeldungen