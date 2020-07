Ein Rettungswagen war in Sondershausen in einen Unfall verwickelt (Symbolfoto).

Sondershausen. Ein Rettungswagen im Einsatz und ein Kleintransporter sind in Sondershausen zusammengestoßen. Schuld an dem Unfall soll aber ein anderer Autofahrer haben.

Unfall mit Rettungswagen in Sondershausen – Zeugen gesucht

Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Kleintransporter ist es am Samstag gegen 10.40 Uhr im Bereich der sogenannten Kauflandkreuzung in Sondershausen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, musste nach derzeitigem Kenntnisstand der Rettungswagen, der sein Blaulicht eingeschaltet hatte und in Richtung Krankenhaus unterwegs war, aufgrund eines bisher unbekannten entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers in einem dunklen Pkw nach rechts ausweichen. Dort kam es zur Kollision mit einem an der roten Ampel stehenden Kleintransporter.

An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Der vermutliche Unfallverursacher, der entgegen seinen Pflichten dem Rettungswagen nicht sofort freie Bahn schaffte, entfernte sich unverzüglich vom Unfallort in Richtung Bad Frankenhausen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Autofahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 03632 6610 zu melden.

