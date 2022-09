Unfall mit Straßenbahn in Erfurt - 16-Jährige durch Zusammenstoß verletzt

Erfurt. Eine 16-Jährige ist in Erfurt beim Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ist es in der Nordhäuser Straße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Ein 75-jähriger VW-Fahrer wollte von der Treppenstraße aus nach links auf die Nordhäuser Straße abbiegen. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die stadtauswärts fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch die Kollision stürzte eine 16-jährige Jugendliche in der Bahn und verletzte sich leicht. An der Bahn und dem Auto entstand Sachschaden. Der VW war dermaßen beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Immer wieder kommt es in Erfurt zu Straßenbahn-Unfällen, teils mit tödlichen Folgen. Experten können darin aber kein Muster erkennen. Es könnten daher auch abgeleitet werden, um solche Unfälle zu verhindern, heißt es auf Anfrage von Dominik Kordon (CDU) im Verkehrsausschuss.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

