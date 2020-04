Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall mit verletztem Kind

Bei einem Unfall in Oberweimar ist ein 12-jähriges Kind verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der Junge mit seinem Elektrofahrrad gegen 12 Uhr durch die Blumengasse in Richtung Taubacher Straße. An der Einmündung hielt er an und setzte seine Fahrt in Richtung Taubach fort.

Zu dieser Zeit kamen zwei Rennradfahrerinnen von links die Taubacher Straße entlang. Da der Junge bereits mit dem halben Vorderrad auf der Taubacher Straße stand, kollidierte eine der Frauen mit dem Rad des Jungen. Beide kamen zu Fall, wobei sich der Junge leicht verletzte. Das Rennrad sowie das Elektrorad wurden beschädigt.

Nach dem Unfall notierte sich die beteiligte Rennradfahrerin die Daten des Jungen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die unbekannte Frau müsse sich deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zeugen zum Unfall wurden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei-Inspektion Weimar unter 03643 8820 zu melden.