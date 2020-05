Sachsenburg. Ein 49-Jähriger hielt zu spät an einer Ampel und fuhr auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf.

Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Kyffhäuserkreis

In einen Unfall waren am Montagmittag insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt. Ein 49-Jähriger hatte sich mit seinem VW einer Ampel in Sachsenburg (Kyffhäuserkreis) aus Richtung Heldrungen kommend genähert.

Statt zu halten fuhr er jedoch auf zwei Motorräder und einen Renault auf, die verkehrsbedingt an der Ampel hielten, heißt es in der Polizeimeldung.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.