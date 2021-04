Ungebetene Gäste in Weimars Fürnbergschule

Weimar. Die Polizei meldet zudem Einbruchsversuch, Drogendelikt und Verkehrsunfall

Da hatten sie absolut nichts zu suchen. Zwei Männer hielten sich Samstagabend auf dem Gelände der Fürnberg-Grundschule auf. Aufmerksame Nachbarn teilten der Polizei mit, sie hätten das Tor der Schule in der Bodelschwinghstraße überstiegen und sich auf dem Sportplatz begeben. Die Beamten stellten die Männer im Alter von 30 und 32 Jahren. Diese müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

Einbruch scheitert

Als Hausfriedensbruch geht nicht mehr durch, was sich ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag leistete: Er versuchte, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße aufzubrechen. Das gelang zwar nicht. er hinterließ aber Sachschaden, der 100 Euro geschätzt wurde.

Mit Drogen durch die Nacht

Einen 32-Jährigen mit Drogen stellten Polizeibeamte In der Nacht zu Sonntag in der Buttelstedter Straße von Weimar. Laut Polizei handelte es sich um eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Beschlagnahme und eine Anzeige folgten dennoch.

Kollision mit Folgen

Ein Vorfahrtfehler führte am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Unfall an der A4-Anschlussstelle Mellingen. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin nahm die Autobahnabfahrt der A4 aus Richtung Frankfurt und wollte nach links auf die B87 in Richtung Mellingen abbiegen. Sie nahm dabei einem VW die Vorfahrt, der aus Mellingen in Richtung Oettern unterwegs war. Bei der Kollision wurde die 29-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wurde.