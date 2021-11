Ungewöhnlicher Ladendiebstahl: 28-Jähriger legt Pfandbon vor - und will Rest nicht bezahlen

Apolda. Das erleben Ermittler auch nicht alle Tage: Da macht ein Dieb Beute, indem er einen Pfandbon vorlegt, den Restwert der Ware aber nicht bezahlen will.

Ein 28-Jähriger wollte Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, in einem Supermarkt An der Goethebrücke in Apolda einen Energy Drink und eine Schachtel Zigaretten im Gesamtwert von 7,90 Euro kaufen. An der Kasse legte er ordnungsgemäß die Waren auf das Band und zur Bezahlung einen Pfandbon im Wert von lediglich einem Euro. Anschließend verließ er den Supermarkt ohne Anstalten zu machen, den Restwert noch zu bezahlen.

Von ihm fehlt allerdings jede Spur. Später stellte sich zwar heraus, dass ein Zeuge den Mann erkannt hatte. Da dieser jedoch ohne festen Wohnsitz ist, konnte man ihn immer noch nicht aufgreifen.

