Unterwegs unter Drogeneinfluss: Polizei zieht im Kreis Nordhausen Berauschte aus dem Verkehr

Nordhausen. Ob mit E-Scooter oder Moped: Nach positivem Drogentest enden zwei Fahrten im Kreis Nordhausen mit Anzeigen der Polizei.

Mit einem E-Scooter befuhr ein Mann am Sonnabend gegen 14.20 Uhr die Arnoldstraße in Nordhausen, berichtet die Polizei. Einer Streifenwagenbesatzung sei er aufgefallen. Den Beamten kam er verdächtig vor. Sie kontrollierten ihn. Der Drogenvortest habe positiv auf Cannabinoide reagiert, erklärt die Polizei. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten den Berauschten zur Blutentnahme ins Südharz-Klinikum.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr stoppte die Polizei den Fahrer einer Simson in der Kirchstraße in Bleicherode. Der Drogentest habe ebenso ein positives Resultat ergeben. Auch der Mopedfahrer musste daraufhin zu einer Blutentnahme und erhielt eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.