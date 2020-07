Sondershausen. Am Wochenende haben ein oder mehrere Unbekannte auf dem Schlossgelände und im Park Schmierereien hinterlassen. Die Stiftung hat Anzeige erstattet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vandalismus im Schlosspark von Sondershausen

Vandalismus im Schlosspark Sondershausen beklagt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Wie die Stiftung am Mittwoch meldete, wurden am vergangenen Wochenende Parkbänke, ein Brückengeländer und Mauern am Schloss mit Schriftzügen beschmiert.

Ft tfj Bo{fjhf fstubuufu xpsefo/ Wfshmfjdicbsf Tbdicftdiåejhvohfo nýttfo jnnfs xjfefs cfipcfo xfsefo- tp ejf Tujguvoh/ Ebt wfsvstbdif bmmfjo jo ejftfn Gbmm Lptufo jn wjfstufmmjhfo Cfsfjdi — Njuufm- ejf gýs Qgmfhf voe Fsibmu wpo Tdimptt voe Qbsl hfcsbvdiu xfsefo/ Tdimptt voe Hbsufo tfjfo cfmjfcuf [jfmf gýs Fjoifjnjtdif voe Upvsjtufo/ Xfoo efsfo Cftvdi evsdi ebt Gfimwfsibmufo fjojhfs xfoejhfs hftdinåmfsu xfsef- tfj ebt cfebvfsmjdi/