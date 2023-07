Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag, 27. Juni, in Weimar-Nord im Einsatz.

Vandalismus in Weimar-Nord: Gezielte Brandstiftung an der Freilichtbühne am Spielberg

Weimar. Der Kultursommer in Weimar-Nord sei von den jüngsten Ereignissen nicht beeinträchtigt.

Zu Vandalismus ist es auf der Freilichtbühne am Spielberg nördlich der Bonhoefferstraße gekommen. Wie Olaf Merzenich, parteiloser Ortsteilbürgermeister in Weimar-Nord, mitteilt, sei „die Oberreihe der Freilichtbühne abgebrannt“, was am Dienstag vergangene Woche Polizei und Feuerwehr auf den Plan rief.

„Das war gezielte Brandstiftung“, sagt Olaf Merzenich. Ereignet habe sich diese in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr. „Eigentlich am helllichten Tag. Die Schamgrenze scheint hier gesunken zu sein“, so der Ortsteilbürgermeister. Den Schaden schätzt er auf rund 1000 Euro.

Vandalismus in solcher Massivität sei ihm bisher noch nicht untergekommen. Der Holzpavillon – das Reifenhäuschen auf dem Gelände – sei etwa schon besprüht worden. Um solche illegalen Sprühereien einzudämmen, solle eben jenes nach dem derzeit auf der Freilichtbühne stattfindenden Kultursommer als öffentliche Sprühfläche ausgewiesen werden. Gezielte Brandstiftung hat aber eine andere Qualität.

Der entstandene Schaden solle so schnell wie möglich repariert werden. „Allerdings müssen wir erstmal schauen, wer für den Schaden aufkommt“, sagt Olaf Merzenich, der hofft, dass sich solche Taten nicht wiederholen.

Der Kultursommer in Weimar-Nord werde von dem Ereignis nicht beeinträchtigt und solle weiter stattfinden. Zwei Veranstaltungen stehen noch auf dem Plan: Am kommenden Freitag gastiert das Leona-und-Anderson-Duo mit Gitarre und Gesang zwischen Europa und Lateinamerika ab 19 Uhr im Weimarer Norden. Am 14. Juli wird die Konzertreihe mit einer Elektro/Techno/House-Veranstaltung vor allem für das jüngere Publikum beschlossen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.