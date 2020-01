Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in der Eisenberger Innenstadt Präsenz gezeigt. Hintergrund war ein Vorfall, bei dem zwei Schülerinnen von einem Unbekannten auf merkwürdige Weise angesprochen wurden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann soll Kinder belästigt haben: Verdächtiger stellt sich in Eisenberg der Polizei

Unruhe in der Stadt Eisenberg. Am Mittwochmorgen hatte ein Mann zwei neunjährige Schülerinnen auf deren Weg zum Unterricht in der Grundschule „Herzog Christian“ auf dem Steinweg angesprochen. Er hatte quietschende Geräusche von sich gegeben, was die Mädchen ängstigte. Dann zwickte er nach Angaben der Schülerinnen eines der Mädchen in die Seite und hielt das andere am Handgelenk fest. Sie konnten sich losreißen. Weil ihnen jemand entgegenkam, habe der Mann die Mädchen in Ruhe gelassen.

Mehr Polizei auf dem Schulweg in Eisenberg

Die Polizei hatte noch am gleichen Tag umfangreich Präsenz in der Innenstadt gezeigt und mögliche Zeugen befragt. Von „umfassenden Rundermittlungen“ war in einer Polizeimeldung vom Donnerstagmorgen die Rede. Offenbar wegen dieser Maßnahmen stellte sich ein 42-jähriger Mann selbst bei der Polizei. „Die Beamten haben bei ihm eine Gefährderansprache vorgenommen“, sagte Polizeisprecherin Steffi Kopp auf Nachfrage unserer Zeitung.

Aus Sicht des Mannes stelle sich das Geschehen anders dar. Der Mann sei bisher nicht polizeibekannt. Abschließende Erkenntnisse gebe es noch nicht, die Ermittlungen und Zeugenbefragungen dauerten an. Man habe allerdings auch am Donnerstagmorgen entlang des Schulwegs höhere Präsenz gezeigt, so die Polizeisprecherin – auch um die Situation zu beruhigen.

Mann belästigt Kinder in Eisenberg – Verdächtiger inzwischen bekannt