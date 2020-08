Erfurt. Ein Brief mit einem verdächtigen Pulver ist im Thüringer Landtag gefunden worden. Der Brief soll nach MDR-Angaben an Justizminister Dirk Adams adressiert gewesen sein.

Verdächtiges Pulver sorgt für Großeinsatz am Landtag in Erfurt

Im Thüringer Landtag in Erfurt ist ein verdächtiges Pulver gefunden worden. Der Brief sei Mittwochmorgen im Landtag eingegangen, bestätigt die Polizei. Das rote Pulver war nach Informationen des MDR in einem Brief, der an Justizminister Dirk Adams adressiert war. Als Absender wurde „NSU 2.0“ genannt.

Experten der Feuerwehr hätten den Brief geöffnet und untersuchten die Substanz. Die Arbeit im Landtag gehe normal weiter. Es sei niemand evakuiert worden.

Auch in Gera hatte am Vormittag eine verdächtige Sendung für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets war das Finanzamt Gera in der Hermann-Drechsler-Straße am Mittwoch gesperrt worden.