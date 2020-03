Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfolgungsfahrt: Pärchen rast rücksichtslos durch Gotha

Am Samstagabend sollte in der Eisenacher Straße ein VW Passat für eine Verkehrskontrolle angehalten werden. Sämtliche Anhaltesignale wurden jedoch ignoriert. Der VW flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die 18.-März-Straße. Bei der rücksichtslosen Einfahrt in die Kreuzung zur Waltershäuser Straße mussten mehrere Verkehrsteilnehmer bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Der Fahrer versuchte außerdem, einen Streifenwagen auszubremsen und abzudrängen. In der Heliosstraße konnte der Wagen dann endlich gestoppt werden.

Der 35-jährige Fahrer und die 28-jährige Beifahrerin konnte nur unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen aus dem Fahrzeug geholt werden. Wie die Ermittlungen ergaben, besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Er hatte Drogen konsumiert; zudem waren die am VW angebrachten Kennzeichen kurz zuvor gestohlen worden. Dem 35-Jährigen wurde Blut abgenommen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Auch das Auto wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt, da bei beide Personen bereits mit fremden Kennzeichen an ihrem Fahrzeug erwischt worden waren.

Personen, die durch die Fahrweise des Pärchens gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Verfolgungsjagd in Mühlhausen: Mit 125 km/h über den Radweg

25-Jähriger liefert sich in Kölleda Verfolgung mit der Polizei

Mit Kindern im Auto: Fahrerin flüchtet unter Drogen vor Polizei in Eisenach