Verkehrsschild umgerissen: Täter hat Messer bei sich

Meiningen. Zwei außer Dienst befindliche Polizisten wurden auf die Täter im Alter von 18 und 21 Jahren aufmerksam.

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren haben am Donnerstag gegen 20 Uhr laut Polizei ein Verkehrsschild in der Ernstiner Straße in Meiningen umgerissen. Dabei wurden zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte auf die beiden aufmerksam.

Sie hielten die zwei Täter bis zum Eintreffen der zuständigen Beamten fest. Bei einen der beiden Männer stellten die Beamten ein Einhandmesser fest. Gegen die beiden wurden Anzeigen eingeleitet.

