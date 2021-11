Verkehrsunfall: Drei Autos stoßen im Wartburgkreis zusammen - Eine Frau verletzt

Eisenach. Auf einer Landstraße im Wartburgkreis sind drei Autos zusammengestoßen. Eine 24-Jährige ist dabei verletzt worden und wurde medizinisch versorgt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Zusammenstoß dreier Autos in der Nähe von Eisenach ist eine Frau leicht verletzt worden.

Ein 58-Jähriger war am Samstagnachmittag mit seinem Hyundai auf der Landstraße von Mihla (Wartburgkreis) nach Eisenach unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Abzweig nach Ütteroda wollte er demnach nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Autos, die in gleicher Richtung fuhren.

Die 24 Jahre alte Autofahrerin eines Audis wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Der Audi und der VW eines 19-Jährigen konnten nicht mehr fahren und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

