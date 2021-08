In Bad Sulza ist es infolge eines Ausweichmanövers zu einem Unfall gekommen (Symbolbild).

Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver wegen Falschparker in Bad Sulza

Bad Sulza In Bad Sulza ist ein Autofahrer einem Falschparker ausgewichen. Dieses Manöver wurde ihm und einem nachfolgenden Autofahrer zum Verhängnis.

Am Freitag um 10.55 Uhr hat sich in der Unteren Marktstraße in Bad Sulza ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer einem Falschparker ausweichen.

Der Fahrer des folgenden Fahrzeuges dachte, dass der vor ihm fahrende Fahrzeugführer anhalten will und zog an diesem vorbei. Dabei kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

